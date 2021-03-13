"Слуга народа" изменила структуру партии: кто возглавляет новые органы

Партия "Слуга народа" изменила структуру. Политический совет возглавил глава фракции СН в парламенте Давид Арахамия.
Об этом в ходе брифинга сообщил глава партии Александр Корниенко.
Также были избраны четыре заместителя Арахамии: Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук. Секретарем стал Анатолий Остапенко.
Кроме того, Кравчук сообщила, что еще восемь заместителей изберут на следующих заседаниях. Общее количество членов Политсовета должно быть 73 человека.
"Национальный совет общин. Его будет возглавлять господин Александр Завитневич, глава Черкасской областной организации. Этот орган будет отвечать за формирование региональной политики и распределение части государственного финансирования, связанного именно с функционированием региональных организаций", - заявил Корниенко.
Напомним, новый политический совет партии "Слуга народа" должен будет проводить оценку деятельности народных депутатов.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команду партии очищают от "случайных людей и засланных казачков".
Так, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии. В рейтинге лидирует партия "Слуга народа".