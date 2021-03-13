"Слуга народу" змінила структуру партії: хто очолює нові органи

Партія "Слуга народу" змінила структуру. Політичну раду очолив глава фракції СН у парламенті Давид Арахамія.
Про це у ході брифінгу повідомив глава партії Олександр Корнієнко.
Також було обрано чотирьох заступників Арахамії: Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця, Вадима Галайчука. Секретарем став Анатолій Остапенко.
Крім того, Кравчук повідомила, що ще вісім заступників оберуть на наступних засіданнях. Загальна кількість членів Політради має бути 73 особи.
"Національна рада громад. Його буде очолювати пан Олександр Завітневич, глава Черкаської обласної організації. Цей орган буде відповідати за формування регіональної політики та розподіл частини державного фінансування, пов'язаного саме з функціонуванням регіональних осередків", - заявив Корнієнко.
Нагадаємо, нова політична рада партії "Слуга народу" повинна буде проводити оцінку діяльності народних депутатів.
Як писало РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команду партії очищають від "випадкових людей і засланих козачків".
Так, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної ради проходили на початку березня 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири парламентські партії. У рейтингу лідирує партія "Слуга народу".