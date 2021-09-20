"Слуга народа" избрала трех кандидатов на руководителя Аппарата Рады. Среди них экс-глава

Фракция "Слуга народа" избрала трех кандидатов на пост главы Аппарата Верховной рады. Среди них - Вячеслав Штучный, который уже возглавлял Аппарат ВР с сентября 2019 года по июль 2020-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук .

Кого будут предлагать на должность руководителя Аппарата ВР:

Вячеслав Штучный - экс-руководитель аппарата;

Александр Копыленко - нардеп от СН;

Павел Фролов - нардеп от СН.

"Завтра глава фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя главы парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года", - заявила Палийчук.

Как рассказал Арахамия на брифинге после заседания фракции, Штучный ушел с должности из-за конфликта с "непосредственным руководителем". Теперь его снова будут предлагать на эту должность.