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"Слуга народа" избрала трех кандидатов на руководителя Аппарата Рады. Среди них экс-глава

Автор: Дмитрий Левицкий

Фракция "Слуга народа" избрала трех кандидатов на пост главы Аппарата Верховной рады. Среди них - Вячеслав Штучный, который уже возглавлял Аппарат ВР с сентября 2019 года по июль 2020-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

Кого будут предлагать на должность руководителя Аппарата ВР:

  • Вячеслав Штучный - экс-руководитель аппарата;
  • Александр Копыленко - нардеп от СН;
  • Павел Фролов - нардеп от СН.

"Завтра глава фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя главы парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года", - заявила Палийчук.

Как рассказал Арахамия на брифинге после заседания фракции, Штучный ушел с должности из-за конфликта с "непосредственным руководителем". Теперь его снова будут предлагать на эту должность.

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Слуга народаВерховная рада