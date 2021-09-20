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"Слуга народа" обрала трьох кандидатів на очільника Апарату Ради. Серед них екс-глава

Автор: Дмитро Левицький

Фракція "Слуга народу" обрала трьох кандидатів на посаду глави Апарату Верховної ради. Серед них - В'ячеслав Штучний, який вже очолював Апарат ВР з вересня 2019 року по липень 2020-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук.

Кого пропонуватимуть на посаду керівника Апарату ВР:

  • В'ячеслав Штучний - екс-керівник Апарату;
  • Олександр Копиленко - нардеп від СН;
  • Павло Фролов - нардеп від СН.

"Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім’я голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року", - заявила Палійчук.

Як розповів Арахамія на брифінгу після засідання фракції, Штучний пішов з посади через конфлікт з "безпосереднім керівником". Тепер його знову пропонуватимуть на цю посаду.

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Слуга народаВерховна рада