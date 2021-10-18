"Слуга народа" хочет исключить нардепа из фракции: кто это

Депутата Верховной рады Людмилу Буймистер хотят исключить из фракции "Слуга народа". Решение было принято на заседании политической силы.

"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава", - написала она.

Как отметила в комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук, решение об исключении Буймистер связано с ее голосованиями в Раде, в том числе по закоропроекту об олигархах.

"У Людмилы очень много голосований вразрез с фракцией, в том числе красным за законопроект об олигархах", - уточнила Кравчук.