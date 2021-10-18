"Слуга народу" хоче виключити нардепа з фракції: хто це

Депутата Верховної ради Людмилу Буймістер хочуть виключити з фракції "Слуга народу". Рішення було прийнято на засіданні політичної сили.

"На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу", - написала вона.

Як зазначила в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, рішення про виключення Буймістер пов'язане з її голосуваннями в Раді, в тому числі по законопроєкту про олігархів.

"У Людмили дуже багато голосувань врозріз з фракцією, в тому числі червоним за законопроєкт про олігархів", - уточнила Кравчук.