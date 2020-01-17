"Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука и назвала условие

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной раде готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если ее поддержит президент Владимир Зеленский. Об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас фракция ждет, каким образом на заявление об отставке отреагирует Зеленский.

"Если президент поддержит идею его отставки, а вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше", - подчеркнул Арахамия.

Он также добавил, что лично по его мнению, объективных причин для отставки Гончарука нет.

"На переправе коней не меняют. Есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства и принятый новый бюджет под эту программу… Мы единая команда, у нас нет подковерных договоренностей", - отметил Арахамия.

Напомним, сегодня стали известно, что Гончарук подал заявление об отставке президенту. Заявление было написано из-за скандала с прослушкой.

Отметим, представитель правительства в Верховной раде Елена Шуляк заявила, что Зеленский не поддержит отставку премьера.