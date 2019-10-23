"Слуга народа" на фракции обсудит скандал со взятками и полиграфом  

Фракция "Слуга народа" на своем заседании обсудит скандал с возможными взятками в финансовом комитете Рады и требованием пройти проверку на детекторе лжи. Об этом заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его мнению, до проверок на детекторе лжи необходимо на заседании фракции пообщаться с представителями комитета, а также с экспертами, которые объяснят, применима ли проверка на детекторе в данном случае.

"Также позиция президента - она достаточно справедлива. Для снятия накала и элементов шоу стоит коллегам из комитета всем пройти полиграф и снять все вопросы", - добавил Корниенко.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной рады пройти детектор лжи. Таким образом, он отреагировал на скандал, связанный с тем, что в СМИ появилась информация о взятках членам финансового комитета Верховной рады, которые представляют "Слугу народа".

Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла уголовное дело из-за публикаций в СМИ. В частности, проверяется информация о том, что нардепам дали по 30 тысяч долларов, чтобы они сорвали подготовку одного из антикоррупционных СМИ. Расследованием займется НАБУ.

Глава фракции Давид Арахамия и замглавы финкомитета Александр Дубинский пройдут проверку на детекторе лжи уже сегодня в 20:00.