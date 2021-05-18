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"Слуга народа" в четверг проведет встречу с Ляшко

Автор: РБК-Украина

В четверг, 20 мая, фракция "Слуга народа" проведет дополнительную встречу с кандидатом на должность министра здравоохранения Виктором Ляшко. На встрече главный санитарный врач ответит на вопросы нардепов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

"В четверг мы планируем дополнительную встречу Ляшко с фракцией, чтобы он ответил на вопросы нардепов, потому что на предыдущем заседании фракции не хватило времени, чтобы провести этот разговор", - сообщила она.

Напомним, сегодня Верховная рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислав Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.

Ожидается, что Министерство здравоохранения возглавит главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Новости Украины Слуга народаВиктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украины