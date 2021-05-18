"Слуга народу" у четвер проведе зустріч з Ляшком

У четвер, 20 травня, фракція "Слуга народу" проведе додаткову зустріч з кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я Віктором Ляшко. На зустрічі головний санітарний лікар відповість на запитання нардепів.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.
"У четвер ми плануємо додаткову зустріч Ляшка з фракцією, щоб він відповів на запитання нардепів, тому що на попередньому засіданні фракції не вистачило часу, щоб провести цю розмову", - повідомила вона.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислав Криклія та Міністра економіки Ігоря Петрашка.
Очікується, що Міністерство охорони здоров'я очолить головний санітарний лікар Віктор Ляшко.