UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборах мэра Харькова

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия решила не выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова. Такое решение он объяснил тем, что у партии нет сильного кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по результатам съезда партии "Слуга народа".

"Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать (кандидата в мэры Харькова - ред.), потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться (за эту должность - ред.)", - сказал Арахамия.

Такое решение подтвердил и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, добавив, что представители политсилы могут пойти на выборы, но как самовыдвиженцы.

"Скорее всего, наша партия не будет выдвигать кандидата. Я думаю, что депутаты городского или других советов от "Слуги народа" могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение. Они не смогут использовать символику", - пояснил он.

В то же время Корниенко добавил, что сейчас в "Слуге народа" не определились, кого будут поддерживать на выборах харьковского мэра.

"Мы будем анализировать, проводить опрос среди наших избирателей. Будем тогда говорить, что будем поддерживать честную гонку", - сказал нардеп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народаВыборы мэраХарьков