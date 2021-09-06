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"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова

Автор: Дмитро Левицький

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія вирішила не висувати свого кандидата на виборах мера Харкова. Таке рішення він пояснив тим, що партія не має сильного кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за результатами з'їзду партії "Слуга народу".

"Я спілкувався з харків'янами. Ми не будемо висувати (кандидата в мери Харкова - ред.), бо немає сильної кандидатури, яка могла б боротися (за цю посаду - ред.)", - сказав Арахамія.

Таке рішення підтвердив і голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, додавши, що представники політсили можуть піти на вибори, але як самовисуванці.

"Скоріш за все, наша партія не буде висувати кандидата. Я думаю, що депутати міської чи інших рад від "Слуги народу" можуть висуватися, але це буде самовисування. Вони не зможуть використовувати символіку", - пояснив він.

Водночас Корнієнко додав, що наразі в "Слузі народу" не визначилися, кого будуть підтримувати на виборах харківського мера.

"Ми будемо аналізувати, проводити опитування серед наших виборців. Будемо тоді говорити, що підтримуватимемо чесні перегони", - сказав нардеп.

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Слуга народаВибори мераХарків