"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова

"Я спілкувався з харків'янами. Ми не будемо висувати (кандидата в мери Харкова - ред.), бо немає сильної кандидатури, яка могла б боротися (за цю посаду - ред.)", - сказав Арахамія.

Таке рішення підтвердив і голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, додавши, що представники політсили можуть піти на вибори, але як самовисуванці.

"Скоріш за все, наша партія не буде висувати кандидата. Я думаю, що депутати міської чи інших рад від "Слуги народу" можуть висуватися, але це буде самовисування. Вони не зможуть використовувати символіку", - пояснив він.

Водночас Корнієнко додав, що наразі в "Слузі народу" не визначилися, кого будуть підтримувати на виборах харківського мера.

"Ми будемо аналізувати, проводити опитування серед наших виборців. Будемо тоді говорити, що підтримуватимемо чесні перегони", - сказав нардеп.