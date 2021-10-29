"Слуга народа" 1 ноября собирает заседание фракции: что рассмотрят
"Слуга народа" собирает заседание фракции 1 ноября. Стало известно, какие вопросы рассмотрят.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.
Заседание пройдет в 19 00 в КВЦ "Парковый".
Что рассмотрят нардепы:
- кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной рады;
- избрание первого заместителя главы фракции. Кандидат на эту должность - народный депутат Андрей Мотовиловец;
- другие вопросы, связанные с работой фракции.