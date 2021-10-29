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"Слуга народа" 1 ноября собирает заседание фракции: что рассмотрят

Автор: Анастасия Рокитна

"Слуга народа" собирает заседание фракции 1 ноября. Стало известно, какие вопросы рассмотрят.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Заседание пройдет в 19 00 в КВЦ "Парковый".

Что рассмотрят нардепы:

  • кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной рады;
  • избрание первого заместителя главы фракции. Кандидат на эту должность - народный депутат Андрей Мотовиловец;
  • другие вопросы, связанные с работой фракции.

Напомним, на следующий день состоится внеочередное заседание Рады.

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Слуга народа