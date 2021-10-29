"Слуга народу" 1 листопада збирає засідання фракції: що розглянуть
"Слуга народу" збирає засідання фракції 1 листопада. Стало відомо, які питання розглянуть.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.
Засідання відьудеться о 19:00 в КВЦ "Парковий".
Що розглянуть нардепи:
- кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної ради;
- обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;
- інші питання, пов‘язані з роботою фракції.