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"Слуга народу" 1 листопада збирає засідання фракції: що розглянуть

Автор: Анастасія Рокитна

"Слуга народу" збирає засідання фракції 1 листопада. Стало відомо, які питання розглянуть.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.

Засідання відьудеться о 19:00 в КВЦ "Парковий".

Що розглянуть нардепи:

  • кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної ради;
  • обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;
  • інші питання, пов‘язані з роботою фракції.

Нагадаємо, наступного дня відбудеться позачергове засідання Ради.

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Слуга народа