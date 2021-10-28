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Рада 2 ноября проведет внеочередное заседание: повестка дня

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Киев, Четверг 28 октября 2021 14:50
Рада 2 ноября проведет внеочередное заседание: повестка дня Фото: Рада 2 ноября проведет внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание 2 ноября. Стало известно, что будет в повестке дня парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Во вторник, 2 ноября ожидается созыв внеочередного заседания Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения социальных и медицинских вопросов.

Что, в частности, будет в повестке дня:

  • Проекта постановления о дополнительных мерах противодействия и распространения COVID-19, которые предусматривают допуск в помещение парламента только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.
  • Законопроект №6121 относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства.
  • Законопроект №5873 по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения.
  • Законопроект №5694 относительно функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана.
  • Законопроект №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.
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