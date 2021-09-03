На случай смерти королевы: Британия обновила план действий операции "Лондонский мост"

"Лондонский мост" содержит в себе план действий, рассчитанных на следующие 10 дней после смерти королевы. В операции указано как правительство будет действовать, как будут сообщать траурную новость и как гроб королевы будут транспортировать в Лондон.

Также в документе рассказывается о ряде встреч, которые ожидают на Елизавету ІІ этой осенью с учетом пандемии коронавируса.

Министерство транспорта обеспокоено количеством людей, которые также захотят посетить Лондон, в случае смерти королевы, что, со своей стороны, может вызвать серьезные проблемы с транспортной сетью. Есть опасения относительно нехватки стюардов во время возможных массовых беспорядков.

Сайт королевской семьи изменится на черную страницу, которая подтвердит смерть Елизаветы, а новый король Чарльз обратится к народу в 18:00.

D+1 (следующий день после смерти): гроб королевы транспортируют до Букингемского дворца в день D+2. В случае смерти в Шотландии, ее доставят в Лондон;

D + 3: новый король отправится в тур по Великобритании;

D + 6: гроб королевы будет находиться в Вестминстерском дворце;

Вероятно, день смерти Елизаветы II станет национальным траурным днем.