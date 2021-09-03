На случай смерти королевы: Британия обновила план действий операции "Лондонский мост"

Правительство Великобритании обновило план действий на случай смерти королевы Елизаветы II. Операция получила кодовое название "Лондонский мост".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Лондонский мост" содержит в себе план действий, рассчитанных на следующие 10 дней после смерти королевы. В операции указано как правительство будет действовать, как будут сообщать траурную новость и как гроб королевы будут транспортировать в Лондон.
Также в документе рассказывается о ряде встреч, которые ожидают на Елизавету ІІ этой осенью с учетом пандемии коронавируса.
Министерство транспорта обеспокоено количеством людей, которые также захотят посетить Лондон, в случае смерти королевы, что, со своей стороны, может вызвать серьезные проблемы с транспортной сетью. Есть опасения относительно нехватки стюардов во время возможных массовых беспорядков.
Сайт королевской семьи изменится на черную страницу, которая подтвердит смерть Елизаветы, а новый король Чарльз обратится к народу в 18:00.
Вероятно, день смерти Елизаветы II станет национальным траурным днем.