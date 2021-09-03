На випадок смерті королеви: Британія оновила план дій операції "Лондонський міст"

Уряд Великобританії оновив план дій на випадок смерті королеви Єлизавети II. Операція отримала кодову назву "Лондонський міст".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Лондонський міст" містить в собі план дій, що розраховані на наступні 10 днів після смерті королеви. В операції зазначено як уряд діятиме, як повідомлятимуть траурну новину і як труну королеви транспортуватимуть до Лондона.
Також в документі розповідається про низку зустрічей, які очікують на Єлизавету ІІ цієї осені з урахуванням пандемії коронавірусу.
Міністерство транспорту стурбоване кількістю людей, які також бажатимуть відвідати Лондон, у разі смерті королеви, що, зі свого боку, може викликати серйозні проблеми з транспортною мережею. Є побоювання щодо нестачі стюардів під час можливих масових заворушень.
Сайт королівської сім’ї зміниться на чорну сторінку, яка підтвердить смерть Єлизавети, а новий король Чарльз звернеться до народу о 18:00.
Ймовірно, день смерті Єлизавети II стане національним траурним днем.