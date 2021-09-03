На випадок смерті королеви: Британія оновила план дій операції "Лондонський міст"

"Лондонський міст" містить в собі план дій, що розраховані на наступні 10 днів після смерті королеви. В операції зазначено як уряд діятиме, як повідомлятимуть траурну новину і як труну королеви транспортуватимуть до Лондона.

Також в документі розповідається про низку зустрічей, які очікують на Єлизавету ІІ цієї осені з урахуванням пандемії коронавірусу.

Міністерство транспорту стурбоване кількістю людей, які також бажатимуть відвідати Лондон, у разі смерті королеви, що, зі свого боку, може викликати серйозні проблеми з транспортною мережею. Є побоювання щодо нестачі стюардів під час можливих масових заворушень.

Сайт королівської сім’ї зміниться на чорну сторінку, яка підтвердить смерть Єлизавети, а новий король Чарльз звернеться до народу о 18:00.

D+1 (наступний день після смерті): труну королеви транспортують до Букінгемського палацу в день D+2. У випадку смерті в Шотландії, її доставлять до Лондону;

D+3: новий король вирушить в тур по Великобританії;

D+6: труна королеви перебуватиме у Вестмінстерському палаці;

Ймовірно, день смерті Єлизавети II стане національним траурним днем.