Случай невежества и лицемерия. Ляшко пригласили на Всероссийскую конференцию врачей

"Российская ассоциация специалистов пренатальной медицины приглашает меня принять участие в конференции. И не просто конференции, а Всероссийской конференции, участниками которой являются 75 представителей из разных регионов страны", - пишет Ляшко.

По словам Ляшко, вероятно этот случай является примером пропаганды среди российских врачей, которые верят, что Украина якобы когда-то станет частью Российской Федерации.

"Или это санкции уже настолько набрали обороты, что в российском ограниченном интернете не осталось никакой информации о том как и чем живет реальный мир? А живет мир только поддержкой Украины, полным изолированием России и полным исключением ваших специалистов, ассоциаций и профессиональных объединений из мирового сообщества", - добавляет министр.

Ляшко отметил, что с начала войны против Российской Федерации Союз российских врачей ни разу не осудил поступок своей страны и не организовывал протесты с требованием прекратить кровавые зверства на территории Украины.

Фото: приглашение от Всероссийской конференции врачей (facebook.com/viktor.liashko)