Випадок невігластва й лицемірства. Ляшка запросили на Всеросійську конференцію лікарів

"Російська асоціація спеціалістів пренатальної медицини запрошує мене взяти участь у конференції. І не просто конференції, а Всеросійській конференції, учасниками якої є 75 представників з різних регіонів країни", - пише Ляшко.

За словами Ляшка, ймовірно цей випадок є прикладом пропаганди серед російських лікарів, які вірять, що Україна, нібито, колись стане частиною Російської Федерації.

"Чи це санкції вже настільки набрали обертів, що в російському обмеженому інтернеті не залишилось жодної інформації про те як і чим живе реальний світ? А живе світ лише підтримкою України, повним ізолюванням Росії та повним виключенням ваших фахівців, асоціацій та професійних об’єднань зі світової спільноти", - додає міністр.

Ляшко відзначив, що від початку війни проти Російської Федерації спілка російських лікарів жодного разу не засудила вчинок своєї країни та не організовувала протести з вимогою припинити криваві звірства на території України.

Фото: запрошення від Всеросійської конференції лікарів (facebook.com/viktor.liashko)