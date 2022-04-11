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Случай невежества и лицемерия. Ляшко пригласили на Всероссийскую конференцию врачей

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Понедельник 11 апреля 2022 13:41
Случай невежества и лицемерия. Ляшко пригласили на Всероссийскую конференцию врачей Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Главу Министерства здравоохранения Виктора Ляшко пригласила принять участие в конференции Всероссийская ассоциация врачей. Назвал это случаем невежества, лицемерия и трусости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко.

"Российская ассоциация специалистов пренатальной медицины приглашает меня принять участие в конференции. И не просто конференции, а Всероссийской конференции, участниками которой являются 75 представителей из разных регионов страны", - пишет Ляшко.

По словам Ляшко, вероятно этот случай является примером пропаганды среди российских врачей, которые верят, что Украина якобы когда-то станет частью Российской Федерации.

"Или это санкции уже настолько набрали обороты, что в российском ограниченном интернете не осталось никакой информации о том как и чем живет реальный мир? А живет мир только поддержкой Украины, полным изолированием России и полным исключением ваших специалистов, ассоциаций и профессиональных объединений из мирового сообщества", - добавляет министр.

Ляшко отметил, что с начала войны против Российской Федерации Союз российских врачей ни разу не осудил поступок своей страны и не организовывал протесты с требованием прекратить кровавые зверства на территории Украины.

Случай невежества и лицемерия. Ляшко пригласили на Всероссийскую конференцию врачей

Фото: приглашение от Всероссийской конференции врачей (facebook.com/viktor.liashko)

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