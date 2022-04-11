Випадок невігластва й лицемірства. Ляшка запросили на Всеросійську конференцію лікарів
Голову Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка запросила взяти участь в конференції Всеросійська асоціація лікарів. Назвав це випадком невігластва, лицемірства й боягузливості.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка.
"Російська асоціація спеціалістів пренатальної медицини запрошує мене взяти участь у конференції. І не просто конференції, а Всеросійській конференції, учасниками якої є 75 представників з різних регіонів країни", - пише Ляшко.
За словами Ляшка, ймовірно цей випадок є прикладом пропаганди серед російських лікарів, які вірять, що Україна, нібито, колись стане частиною Російської Федерації.
"Чи це санкції вже настільки набрали обертів, що в російському обмеженому інтернеті не залишилось жодної інформації про те як і чим живе реальний світ? А живе світ лише підтримкою України, повним ізолюванням Росії та повним виключенням ваших фахівців, асоціацій та професійних об’єднань зі світової спільноти", - додає міністр.
Ляшко відзначив, що від початку війни проти Російської Федерації спілка російських лікарів жодного разу не засудила вчинок своєї країни та не організовувала протести з вимогою припинити криваві звірства на території України.
Фото: запрошення від Всеросійської конференції лікарів (facebook.com/viktor.liashko)
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