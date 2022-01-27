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В случае вторжения в Украину. Германия предупредила РФ о санкциях против "Северного потока-2"

Автор: Анастасия Рокитна

В Германии пригрозили России из-за угрозы вторжения в Украину. Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о возможных санкциях против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на FAZ.

Она заявила, что страна хочет постоянного диалога. По ее словам, "те, кто говорят, не стреляют".

"На случай новой агрессии у нас есть широкий спектр ответов, в том числе по "Северному потоку-2", - сказала Бербок в четверг во время дебатов по ситуации вокруг Украины в Бундестаге.

Напомним, США предупредили Россию, что в случае вторжения в Украину "Северный поток-2" не заработает.

Раише министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что в случае вторжения России в Украину Евросоюз быстро примет пакет санкций против Москвы, однако они не должны затрагивать "Северный поток-2" и поставки газа.

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