США о "Северном потоке-2": если Путин вторгнется в Украину, газопровод не заработает
США предупредили Россию, что в случае вторжения в Украину "Северный поток-2" не заработает. В Белом доме выразили надежду, что Германия придерживается аналогичной позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Если (президент России Владимир - ред.) Путин хочет запустить газопровод ("Северный поток-2" - ред.), он не может вторгнуться в Украину. В случае нападения газопровод, конечно же, не заработает", - сказала Псаки.
По ее словам, США уверены, что Германия разделяет позицию Вашингтона по газопроводу и готовы быстро и эффективно отреагировать в случае нападения России на Украину.
Напомним, как заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, в случае вторжения России в Украину Евросоюз быстро примет пакет санкций против Москвы, однако они не должны затрагивать "Северный поток-2" и поставки газа.