RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У разі вторгнення в Україну. Німеччина попередила РФ про санкції проти "Північного потоку-2"

Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині пригрозили Росії через загрозу вторгнення в Україну. Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про можливі санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на FAZ.

Вона заявила, що країна хоче постійного діалогу. За її словами, "ті, хто говорить, не стріляють".

"На випадок нової агресії у нас є широкий спектр відповідей, у тому числі щодо "Північного потоку-2", - сказала Бербок у четвер під час дебатів щодо ситуації довкола України в Бундестазі.

Нагадаємо, США попередили Росію, що в разі вторгнення в Україну "Північний потік-2" не запрацює.

Раіше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз швидко прийме пакет санкцій проти Москви, однак вони не повинні зачіпати "Північний потік-2" і постачання газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияРосійська ФедераціяУкраїна