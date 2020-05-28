В случае увольнения Степанова, министром может стать Супрун, - эксперт

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

По мнению эксперта, решение по министерству должен принимать президенту

Сторонники экс-исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун заинтересованы в ее возвращении в министерство и могут способствовать увольнению нынешнего министра Максима Степанова.

Об этом написал политический эксперт Владислав Дзивидзинский на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Мы уже были в ситуации, когда по непонятным причинам был уволен предыдущий глава Минздрава. До конца причина его увольнения была не ясна, расследование проведено не было, и соответственно нигде не опубликовано. Тем не менее, тот факт, что в разгар мировой пандемии Украина осталась без главы системы здравоохранения, у всей страны вызвал удивление", - пишет эксперт.

В то же время, эксперт убежден, решения по министерству и его руководителе должен принимать непосредственно президент, осознавая прямые последствия своих действий.

"В первый раз с Емцем это сработало, и довело ситуацию до критической точки - Зеленский его уволил. Сейчас мы наблюдаем ту же схему", - добавил эксперт.

Напомним, Верховная рада со второй попытки назначила Максима Степанова новым министром здравоохранения 30 марта. За соответствующее постановление №3284 проголосовали 246 народных депутатов.

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Автор: Александра Диденко