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У разі звільнення Степанова, міністром може стати Супрун, - експерт

Новини » Політика     28.05.2020 - 17:24
У разі звільнення Степанова, міністром може стати Супрун, - експерт
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

На думку експерта, рішення по міністерству повинен приймати президенту

Прихильники екс-виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун зацікавлені в її повернення в міністерство і можуть сприяти звільненню нинішнього міністра Максима Степанова.

Про це написав політичний експерт Владислав Дзивидзинский на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Ми вже були в ситуації, коли з незрозумілих причин був звільнений попередній глава МОЗ. До кінця причина його звільнення була не ясна, розслідування проведено не було, і, відповідно, ніде не опубліковано. Однак, той факт, що в розпал світової пандемії Україна залишилася без глави системи охорони здоров'я, у всієї країни викликав здивування", - пише експерт.

Водночас, експерт переконаний, рішення міністерства і його керівника повинен приймати безпосередньо президент, усвідомлюючи прямі наслідки своїх дій.

"У перший раз з Ємцем це спрацювало, і довела ситуацію до критичної точки - Зеленський його звільнив. Зараз ми спостерігаємо ту ж схему", - додав експерт.

Нагадаємо, Верховна рада з другої спроби призначила Максима Степанова новим міністром охорони здоров'я 30 березня. За відповідну постанову №3284 проголосували 246 народних депутатів.

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Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановУляна Супрун
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