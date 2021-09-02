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Украина не останется без помощи США в случае эскалации агрессии России, - Ермак

Автор: Владислав Красинский, Милан Лелич, Валерия Полищук

Соединенные Штаты заявили, что не допустят эскалации со стороны России в отношении Украины. Поэтому если Российская Федерация пойдет как подобный шаг, Украина не останется без помощи США.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России по отношению к Украине, и готова к достаточно серьезным шагам. Об этом США говорят и нам, и напрямую Российской Федерации. Мы в очередной раз услышали прямо и четко, что в случае, не дай бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США", - заявил он.

Напомним, в интервью РБК-Украина Ермак заявил, что США готовы в любой момент вводить санкции против России. В частности, против "Северного потока-2".

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Соединенные Штаты АмерикиАндрей Ермак