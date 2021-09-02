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Україна не залишиться без допомоги США у разі ескалації агресії Росії, - Єрмак

Автор: Владислав Красінський, Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Сполучені Штати заявили, що не допустять ескалації з боку Росії щодо України. Тому якщо Російська Федерація піде як подібний крок, Україна не залишиться без допомоги США.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак.

"Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії щодо України, і готова до досить серйозних кроків. Про це США говорять і нам, і безпосередньо Російській Федерації. Ми в черговий раз почули прямо і чітко, що в разі, не дай Боже, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США",- заявив він.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Єрмак заявив, що США готові в будь-який момент вводити санкції проти Росії. Зокрема, проти "Північного потоку-2".

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Сполучені Штати АмерикиАндрій Єрмак