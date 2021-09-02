США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности вводить санкции против России . Ограничения могут ввести, в частности, против газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, итоговое соглашение между Украиной и США предусматривает возможность реального введения санкций против России, если она будет использовать газопровод против Украины.

"Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовности США в любой момент применить санкционную политику в отношении России в случае отступления от ситуации, которая зафиксирована на сегодняшний день", - сказал он.