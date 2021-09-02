ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак

Новина українською →
Киев, Четверг 02 сентября 2021 20:40
США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Владислав Красинский

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности вводить санкции против России. Ограничения могут ввести, в частности, против газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, итоговое соглашение между Украиной и США предусматривает возможность реального введения санкций против России, если она будет использовать газопровод против Украины.

"Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовности США в любой момент применить санкционную политику в отношении России в случае отступления от ситуации, которая зафиксирована на сегодняшний день", - сказал он.

Напомним, в России заявили, что планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2" уже до конца этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Северный поток-2 Андрей Ермак Санкции против России
NEWS
Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане
Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане
DAILY
Андрей Ермак: Украина не останется без помощи США, если Россия пойдет на эскалацию
Милан Лелич, Владислав Красинский Андрей Ермак: Украина не останется без помощи США, если Россия пойдет на эскалацию