В случае признания "ЛДНР". Эстония призвала ввести санкции против РФ

Эстония призвала Европейский союз ввести жесткие санкции против России в случае признание так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Поскольку это станет нарушением международного права и суверенитета Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.
"Если Россия примет решение о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня на заседании Совета безопасности России Путину предложили признать так называемые "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.
А переговорщик России в нормандском формате на уровне советников Дмитрий Козак заявил, что Украине якобы предлагали вернуть оккупированный Донбасс на любых условиях.