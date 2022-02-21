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В случае признания "ЛДНР". Эстония призвала ввести санкции против РФ

Автор: Валерия Полищук

Эстония призвала Европейский союз ввести жесткие санкции против России в случае признание так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Поскольку это станет нарушением международного права и суверенитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.

"Если Россия примет решение о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на заседании Совета безопасности России Путину предложили признать так называемые "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

А переговорщик России в нормандском формате на уровне советников Дмитрий Козак заявил, что Украине якобы предлагали вернуть оккупированный Донбасс на любых условиях.

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