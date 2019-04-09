В случае победы Зеленского в Украину может вернуться практика назначения экспатов

Если Владимир Зеленский победит на президентских выборах 2019, в Украину может вернуться уже подзабытая практика назначения на высокие государственные посты экспатов, в частности американцев. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уйти в отрыв: как Владимир Зеленский готовится ко второму туру президентских выборов".

Как отмечается в материале, в команде кандидата говорят, что с западными партнерами у них сложились хорошие отношения.

"Нам обещана максимальная кадровая и финансовая поддержка для проведения реформ. Но иностранцев мы будем приглашать на должности советников, на ключевых постах все же должны работать украинцы, на Западе тоже так считают", - уверяет собеседник в окружении Зеленского.

Напомним, в 2014 году в правительство Украины вошли иностранцы: министром экономики стал Айварас Абромавичус, министром здравоохранения Александр Квиташвили, министром финансов - Наталия Яресько.

Отметим, по официальным данным Центральной избирательной комиссии в первом туре президентских выборов 31 марта больше всех голосов набрали Владимир Зеленский - 30,14% и Петр Порошенко - 15,95%. ЦИК назначил второй тур на 21 апреля 2019 года.