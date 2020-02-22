В случае незаконного проникновения в зону обсервации, нарушитель будет помещен на карантин, - МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, которая находится в Новых Санжарах в Полтавской области, то останется там на 14-дневный карантин. Об этом он сообщил во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, в настоящее время в Новых Санжарах не проходят митинги и акции протеста.

"В настоящее время в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней", - отметил Геращенко.

Напомним, советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что сторона обвинения будет настаивать на аресте участника столкновений в Новых Санжарах.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шестерых участников протестов в Новых Санжарах. Сейчас правоохранители готовят подозрения для правонарушителей.

Как известно, 20 февраля в поселке Новые Санжары местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали стычки с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.