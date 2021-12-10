ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В случае критической ситуации. У Минэнерго есть списки отключений от газа промышленных потребителей

Новина українською →
Киев, Пятница 10 декабря 2021 13:45
В случае критической ситуации. У Минэнерго есть списки отключений от газа промышленных потребителей Фото: директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В случае остановки транзита газа Украина не замерзнет, но есть моменты технологического характера. Когда не будет транзита, Украине нужно будет запустить ГТС в реверсе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью директора ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергея Макогона изданию "Цензор".

По его словам, когда идет транзит, он частично потребляется на востоке Украины. Когда он доходит до запада страны, поднимают объемы из ПХГ, добавляют в трубу и отдают на западной границе.

"Это вполне нормальная ситуация. Оно всегда так работало. Не нужно, чтобы именно та молекула, которая зашла с востока, вышла на западе", - сообщил Макогон.

Если не будет транзита, нужно будет запустить ГТС в реверсе. То есть, поднимать газ из западных ПХГ и гнать его на восток, что делали это в 2009 году, отметил он.

"Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 года, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс", - отметил он.

Та ситуация показала, что все работает, это не стандартная работа ГТС, будут сложности, но к этому готовы, добавил Макогон.

"К тому же, составлены списки приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. Все облгазы имеют такие списки. В случае критической ситуации, Минэнерго имеет право применить ограничение потребления по этим спискам", - отметил он.

Напомним, аналитики спрогнозировали цену газа в 2022 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ
NEWS
В Украине более 11 тысяч случаев COVID и 442 смерти: суточная статистика
В Украине более 11 тысяч случаев COVID и 442 смерти: суточная статистика
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет