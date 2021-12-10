У разі критичної ситуації. Міненерго має списки відключень від газу промислових споживачів

У разі зупинки транзиту газу Україна не замерзне, але є моменти технологічного характеру. Коли не буде транзиту, Україні потрібно буде запустити ГТС в реверсі.

За його словами, коли йде транзит, він частково споживається на сході України. Коли він доходить до заходу країни, піднімають обсяги з ПСГ, додають в трубу і віддають на західному кордоні.

"Це цілком нормальна ситуація. Воно завжди так працювало. Не потрібно, щоб саме та молекула, яка зайшла зі сходу, вийшла на заході", - повідомов Макогон.

Якщо не буде транзиту, потрібно буде запустити ГТС в реверсі. Тобто, піднімати газ із західних ПСГ і гнати його на схід, що робили це в 2009 році, зазначив він.

"Всі ці роки ми готувались до такої ситуації. В січні 2020 року, коли різко впав транзит, ми запускали цей реверс", - зазначив він.

Та ситуація показала, що все працює, це не стандартна робота ГТС, будуть складнощі, але до цього готові, додав Макогон.

"До того ж, складені списки пріоритетних відключень від газу промислових споживачів. Всі облгази мають такі списки. В разі критичної ситуації, Міненерго має право застосувати обмеження споживання по цим спискам", - зазначив він.