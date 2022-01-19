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В случае агрессии России. В США производителей чипов предупредили об ограничениях на экспорт

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Среда 19 января 2022 23:10
В случае агрессии России. В США производителей чипов предупредили об ограничениях на экспорт Фото: в США производителей чипов предупредили об ограничениях на экспорт (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Белый дом призвал американскую индустрию микросхем быть готовой к новым ограничениям на экспорт в Россию. В случае нападения РФ на Украину США заблокируют ей доступ к мировым поставкам электроники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе телефонного разговора представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чапра заявили руководству Ассоциации производителей полупроводников, занимающейся кампанией по чипам, что Россия должна быть готова к беспрецедентным действиям против нее, если она вторгнется в Украину.

"СНБ прямо и резко заявил о серьезности ситуации, с которой они в настоящее время борются в Украине, отметив, что это чрезвычайная ситуация и, возможно, худшее трансграничное вторжение, которое имело место со времен Второй мировой войны. СНБ указал, что администрация активно рассматривает любые варианты", - говорится в сообщении.

Согласно электронному письму, Ассоциация производителей полупроводников стремилась прояснить вероятность ряда мер, включая финансовые санкции, расширение экспортных ограничений в Россию - чтобы они были аналогичны ограничениям для Ирана и Северной Кореи, а также применение по отношению к России правила 2020 года, которое значительно расширило полномочия правительства заблокировать поставки товаров иностранного производства.

Ранее мы писали, что Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ.

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