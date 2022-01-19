У разі агресії Росії. У США виробників чіпів попередили про обмеження на експорт

Білий дім закликав американську індустрію мікросхем бути готовою до нових обмежень на експорт до Росії. У разі нападу РФ на Україну США заблокують їй доступ до світових поставок електроніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В ході телефонної розмови представники Ради національної безпеки Білого дому Пітер Харрелл і Тарун Чапра заявили керівництву Асоціації виробників напівпровідників, що займається кампанією по чіпам, що Росія повинна бути готова до безпрецедентних дій проти неї, якщо вона вторгнеться в Україну.

"РНБ прямо і різко заявила про серйозність ситуації, з якою вони в даний час борються в Україні, зазначивши, що це надзвичайна ситуація і, можливо, найгірше транскордонне вторгнення, яке мало місце з часів Другої світової війни. РНБ вказала, що адміністрація активно розглядає будь-які варіанти", - йдеться в повідомленні.

Згідно з електронним листом, Асоціація виробників напівпровідників прагнула прояснити ймовірність ряду заходів, включаючи фінансові санкції, розширення експортних обмежень в Росію - щоб вони були аналогічні обмеженням для Ірану і Північної Кореї, а також застосування по відношенню до Росії правила 2020 року, яке значно розширило повноваження уряду заблокувати поставки товарів іноземного виробництва.