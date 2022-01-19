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У разі агресії Росії. У США виробників чіпів попередили про обмеження на експорт

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Середа 19 січня 2022 23:10
У разі агресії Росії. У США виробників чіпів попередили про обмеження на експорт Фото: у США виробників чіпів попередили про обмеження на експорт (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Білий дім закликав американську індустрію мікросхем бути готовою до нових обмежень на експорт до Росії. У разі нападу РФ на Україну США заблокують їй доступ до світових поставок електроніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В ході телефонної розмови представники Ради національної безпеки Білого дому Пітер Харрелл і Тарун Чапра заявили керівництву Асоціації виробників напівпровідників, що займається кампанією по чіпам, що Росія повинна бути готова до безпрецедентних дій проти неї, якщо вона вторгнеться в Україну.

"РНБ прямо і різко заявила про серйозність ситуації, з якою вони в даний час борються в Україні, зазначивши, що це надзвичайна ситуація і, можливо, найгірше транскордонне вторгнення, яке мало місце з часів Другої світової війни. РНБ вказала, що адміністрація активно розглядає будь-які варіанти", - йдеться в повідомленні.

Згідно з електронним листом, Асоціація виробників напівпровідників прагнула прояснити ймовірність ряду заходів, включаючи фінансові санкції, розширення експортних обмежень в Росію - щоб вони були аналогічні обмеженням для Ірану і Північної Кореї, а також застосування по відношенню до Росії правила 2020 року, яке значно розширило повноваження уряду заблокувати поставки товарів іноземного виробництва.

Раніше ми писали, що Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ.

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