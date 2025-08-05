Сльози та розпач: Костюк відмовилась продовжувати матч у чвертьфіналі "тисячника" в Монреалі (відео)

Монреаль, WTA 1000, 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) – 1:6, 1:2, відмова Костюк

Як пройшла зустріч

Костюк вийшла на корт із правою рукою в тейпі, що вже на старті викликало занепокоєння щодо її стану.

Вже після третього гейму першого сету Марта була змушена викликати на корт лікаря через проблеми із зап'ястям. Попри надану допомогу та бажання продовжити гру, травма значно вплинула на дії українки.

У підсумку Рибакіна без проблем виграла перший сет з рахунком 6:1. У другій партії Костюк протрималась три гейми, але за рахунку 1:2 – ухвалила рішення знятися з гри. Українка залишила корт із сльозами на очах. Матч тривав лише 53 хвилини.

Це було четверте особисте протистояння суперниць. Рахунок тепер – 3:1 на користь представниці Казахстану.

Костюк на "тисячнику" в Монреалі

Попри невдалу розв'язку, участь у турнірі стала знаковою для Костюк. Українка вперше в кар'єрі дійшла до чвертьфіналу канадського "тисячника". На шляху до 1/4 фіналу вона перемогла чешку Маркету Вондроушову, Дар'ю Касаткіну з Австралії та американку Маккартні Кесслер, перервавши серію з шести поразок поспіль.

Наразі невідомо, чи потребуватиме Костюк паузи у змаганнях. Її подальша участь у літньому турі залежатиме від результатів обстеження.

Таким чином, на турнірі WTA 1000 в Монреалі залишилася лише одна українка – Еліна Світоліна. Проти ночі 6 серпня за київським часом вона проведе свій чвертьфінальний поєдинок проти японки Наомі Осаки.