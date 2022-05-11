Из-за сложной военной ситуации. Жителей Гуляйполя призвали эвакуироваться

"Из-за сложной военной ситуации, которая сейчас складывается вблизи населенного пункта, не прекращающихся боевых действий городской голова Гуляйполя Сергей Ярмак обратился к горожанам с призывом эвакуироваться в более безопасные города Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Запорожской области рашисты оказывают огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны ВСУ на Запорожском направлении. Самая большая активность оккупантов фиксируется возле Пологов, Орехова и Гуляйполя.

Войска РФ во вторник, 10 мая, снова обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, в результате чего в больницы Запорожья были доставлены 8 граждан, один человек погиб.

"В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, чтобы сохранить жизнь жителей общины в Орехове, была временно приостановлена ​​работа пункта предоставления гуманитарной помощи", - рассказали в Запорожской ОВА.

Также в пресс-службе напомнили, что перед этим, 9 мая, вражеской артиллерией был обстрелян автомобиль с гражданскими вблизи села Белогорье Пологовского района. Машина была взорвана в результате прямого попадания снаряда на блокпосту захватчиков. Пассажир скончался на месте, водитель получил ранения.

Тем временем российские оккупанты продолжают распространять фейковые сообщения, якобы это ВСУ обстреливают мирное население Запорожского края, отмечают в ЗОВА.