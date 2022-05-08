ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска обстреляли больницу в Орехове Запорожской области

Новина українською →
Запорожская область, Воскресенье 08 мая 2022 12:53
Российские войска обстреляли больницу в Орехове Запорожской области Фото: последствия обстрела больницы (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты вчера вечером нанесли удар по больнице города Орехов Запорожской области. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

Сообщается, что больница в Орехове была обстреляна около 21:00

"К счастью, по предварительной информации, больница на момент обстрела была пуста. В настоящее время проводятся работы по восстановлению уцелевших корпусов Ореховской больницы", - говорится в сообщении.

Российские войска обстреляли больницу в Орехове Запорожской области

Фото: последствия обстрела больницы (t.me/zoda_gov_ua)

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты вывозят из Запорожской области подготовленное для экспорта масло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом