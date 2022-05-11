Через складну воєнну ситуацію. Жителів Гуляйполя закликали евакуюватися

"Через складну воєнну ситуацію, що наразі складається поблизу населеного пункту, бойові дії, що не припиняються, міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак звернувся до містян із закликом евакуюватися до безпечніших міст України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз в Запорізькій області рашисти здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони ЗСУ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів фіксується поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя.

Війська РФ у вівторок, 10 травня, знову обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, в результаті чого в лікарні Запоріжжя були доставлені 8 громадян, одна людина загинула.

"У зв'язку з загостренням військових дій та збільшенням інтенсивності обстрілів, аби зберегти життя мешканців громади в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги", - розповіли в Запорізькій ОВА.

Також у прес-службі нагадали, що перед цим, 9 травня, ворожою артилерією був обстріляний автомобіль з цивільними поблизу села Білогір'я Пологівського району. Машина була підірвана в результаті прямого попадання снаряда на блокпосту загарбників. Пасажир помер на місці, водій отримав поранення.

Тим часом російські окупанти продовжують поширювати фейкові повідомлення, нібито це ЗСУ обстрілюють мирне населення Запорізького краю, зазначають у ЗОВА.