Сложнее всего было взять "Москву": военные рассказали, как шли бои за Харьковскую область

"Самая тяжелая часть это было взятие "Москвы", - сказал военный.

Так украинские воины называли одну из позиций врага. Левый фланг россиян, прикрывавший всю группировку в Щуровке, Новой Гусаровке и Байраке. По словам военных, очень много сил там было сконцентрировано. Россияне сильно окопались на этой местности.

"Здесь находилось до одной БТГ. Их главная цель не пустить нас за реку Северский Донец, чтобы мы не перерезали дорогу логистического обеспечения. Это на Балаклею, Савинцы и Изюм. Они эту дорогу держали", - пояснил украинский военный.

В последние дни здесь шли очень ожесточенные бои, использовалось стрелковое оружие и гранатометы.

"Бой начался с гранатометного обстрела. Бои шли на расстоянии в 150 метров. Враг бросил своих и поэтому они очень бесславно завершили", - добавил В завершение военнослужащий.