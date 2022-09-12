Найскладніше було взяти "Москву": військові розповіли, як точилися бої за Харківську область

"Найтяжча частина це було взяття "Москви", - сказав військовий.

Так українські воїни називали одну з позицій ворога. Лівий фланг росіян, який прикривав все угруповання у Щурівці, Новій Гусарівці та Байраку. За словами військових, дуже багато сил там було сконцентровано. Росіяни сильно окопались на цій місцевості.

"Тут знаходилось до однієї БТГ. Їх головна мета не пустити нас за річку Сіверський Донець, аби ми не перерізали дорогу логістичного забезпечення. Це на Балаклію, Савинці та Ізюм. Вони цю дорогу тримали", - пояснив український військовий.

Останніми днями тут точились дуже запеклі бої, використовувалась стрілецька зброя та гранатомети.

"Бій почався з гранатометного обстрілу. Бої точилися на відстані у 150 метрів. Ворог кинув своїх і тому вони дуже безславно завершили", - додав на завершення військовослужбовець.