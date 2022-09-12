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Сложнее всего было взять "Москву": военные рассказали, как шли бои за Харьковскую область

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 сентября 2022 15:33
Сложнее всего было взять "Москву": военные рассказали, как шли бои за Харьковскую область Фото: военные рассказали, как шли бои за Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные, освобождавшие Харьковскую область, рассказали о деталях боев в районе реки Северский Донец и захвате позиции "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Самая тяжелая часть это было взятие "Москвы", - сказал военный.

Так украинские воины называли одну из позиций врага. Левый фланг россиян, прикрывавший всю группировку в Щуровке, Новой Гусаровке и Байраке. По словам военных, очень много сил там было сконцентрировано. Россияне сильно окопались на этой местности.

"Здесь находилось до одной БТГ. Их главная цель не пустить нас за реку Северский Донец, чтобы мы не перерезали дорогу логистического обеспечения. Это на Балаклею, Савинцы и Изюм. Они эту дорогу держали", - пояснил украинский военный.

В последние дни здесь шли очень ожесточенные бои, использовалось стрелковое оружие и гранатометы.

"Бой начался с гранатометного обстрела. Бои шли на расстоянии в 150 метров. Враг бросил своих и поэтому они очень бесславно завершили", - добавил В завершение военнослужащий.

Напомним, что в ходе контрнаступления ВСУ освободили почти всю Харьковскую область. Оккупанты отошли за реку Оскол в сторону Луганской области.

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