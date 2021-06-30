Сложная ситуация с Беларусью. Николаев приостанавливает закупку белорусских троллейбусов

Из-за сложной политической ситуации с Республикой Беларусь, закупка 50 троллейбусов для Николаева может затянуться. Европейские партнеры также приостановили подписание договоров по изготовлению пассажирского транспорта для города.

По словам вице-мэра Николаева Виталия Лукова, из-за политического кризиса, властям города пришлось сделать небольшую паузу в закупке белорусских троллейбусов.

"Так что имеем сейчас небольшую паузу, потому что даже наши европейские партнеры сейчас приостановили подписание договоров по изготовлению троллейбусов для Николаева", - заявил Луков.

В частности, чиновник сообщил, что сегодня для города лучшим вариантом будет сделать временный перерыв, чтобы двигаться дальше, впрочем, закупка троллейбусов является "спасительным кругом" для транспортной структуры города.

"Потому что если мы имеем 50 троллейбусов сейчас и будем иметь еще 50 троллейбусов, то это в два раза больше и это реальная борьба с некачественными маршрутками, которые заполонили центр города", - отметил вице мэр Николаева.