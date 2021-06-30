Складна ситуація з Білоруссю. Миколаїв призупиняє закупівлю білоруських тролейбусів

Через складну політичну ситуацію з Республікою Білорусь, закупівля 50 тролейбусів для Миколаєва може затягнутися. Європейські партнери також призупинили підписання договорів щодо виготовлення пасажирського транспорту для міста.

За словами віцемера Миколаєва Віталія Лукова, через політичну кризу, владі міста довелося зробити невелику паузу в закупівлі білоруських тролейбусів.

"Так що маємо зараз невелику паузу, тому що навіть наші європейські партнери зараз призупинили підписання договорів з виготовлення тролейбусів для Миколаєва", - заявив Луков.

Зокрема, посадовець повідомив, що сьогодні для міста найкращим варіантом буде зробити тимчасову перерву, щоб рухатись далі, втім закупівля тролейбусів є "рятівним кругом" для транспортної структури міста.

"Тому що якщо ми маємо 50 тролейбусів зараз і будемо мати ще 50 тролейбусів, то це у два рази більше і це реальна боротьба з неякісними маршрутками, які заполонили центр міста", - зауважив віцемер Миколаєва.