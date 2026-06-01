Слово "з чотирьох літер" у назві Bluetooth змусило літак повернутися до США

Boeing 767, на борту якого перебувало 190 пасажирів та 12 членів екіпажу, вилетів із Ньюарка до Пальми-де-Майорки. Проте вже за три години лайнер приземлився назад у міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті.

Це рішення прийняли після консультацій із головним офісом авіакомпанії в Чикаго. Екіпаж запідозрив небезпеку через список доступних Bluetooth-мереж, де пасажири та стюарди побачили назву гаджета, що складалася з "певного слова із чотирьох літер". Хоча точне формулювання не розголошують, воно викликало підозру у терористичній загрозі й, скоріше за все, є словом "bomb".

В аеропорту на літак уже чекали спецслужби. Співробітники поліції портового управління наказали всім пасажирам терміново покинути салон. Правоохоронці розпочали масштабну перевірку та обшукували кожне крісло та багажний відсік.

Пасажири згадують, що екіпаж неодноразово просив вимкнути всі пристрої Bluetooth. Два гаджети все одно залишалися активними й це змусило митну та прикордонну службу, а також спецпризначенців, провести повторну перевірку всіх людей на борту.

Після багатогодинної затримки людей відправили до Іспанії іншим літаком. Запасний рейс вилетів уже з новим екіпажем. Наразі невідомо, чи було висунуто офіційні звинувачення власнику пристрою, який став причиною хаосу.