Слово "из четырех букв" в названии Bluetooth заставило самолет вернуться в США

08:17 01.06.2026 Пн
2 мин
Рейс авиакомпании United Airlines в Испанию вернули "на полпути" посреди океана
aimg Филипп Бойко
Фото: самолеты в аэропорту (Facebook/KatowiceAirport)

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс в Испанию, был вынужден срочно развернуться и вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала потенциальная угроза безопасности, вызванная провокационным названием Bluetooth-устройства одного из пассажиров.

Boeing 767, на борту которого находилось 190 пассажиров и 12 членов экипажа, вылетел из Ньюарка в Пальму-де-Майорку. Однако уже через три часа лайнер приземлился обратно в международном аэропорту Ньюарк Либерти.

Это решение приняли после консультаций с главным офисом авиакомпании в Чикаго. Экипаж заподозрил опасность из-за списка доступных Bluetooth-сетей, где пассажиры и стюарды увидели название гаджета, состоявшее из "определенного слова из четырех букв". Хотя точная формулировка не разглашается, она вызвала подозрение в террористической угрозе и, скорее всего, является словом "bomb".

В аэропорту самолет уже ждали спецслужбы. Сотрудники полиции портового управления приказали всем пассажирам срочно покинуть салон. Правоохранители начали масштабную проверку и обыскивали каждое кресло и багажный отсек.

Пассажиры вспоминают, что экипаж неоднократно просил выключить все устройства Bluetooth. Два гаджета все равно оставались активными и это заставило таможенную и пограничную службу, а также спецназовцев, провести повторную проверку всех людей на борту.

После многочасовой задержки людей отправили в Испанию другим самолетом. Запасной рейс вылетел уже с новым экипажем. Пока неизвестно, были ли выдвинуты официальные обвинения владельцу устройства, которое стало причиной хаоса.

Что еще полезного нужно знать о путешествиях самолетом

Ранее мы информировали, какие ошибки допускают пассажиры в аэропортах, из-за чего вынуждены проходить тщательную проверку, и какой предмет в чемодане заставит охрану аэропорта открыть багаж.

Также надо знать, какие предметы, которые берут пассажиры в салон самолета, вызывают подозрение у службы безопасности. Например, самой распространенной ошибкой является уверенность, что некоторые косметические средства не подпадают под правила перевозки жидкостей.

