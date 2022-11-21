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Слово "Херсон" перестало існувати в російському медіаполі, - Подоляк

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Херсон, "анексію" якого вчора росіяни вітали на Червоній площі, сьогодні перестав існувати в російському медіапросторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон". Місто, "анексію" якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru-медіаполі", - написав Подоляк.

Радник глави ОП додав, що підтримує таку інформаційну стратегію РФ.

"Сьогодні забули слово "Херсон". Завтра - "Донецьк". Післязавтра - "Крим". Скоро - "Україна", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, українські війська зайшли до Херсона 11 листопада після того, як противник оголосив про відступ та перекинув сили на лівобережну частину області. Того ж дня у мережі поширилися фото та відео місцевих мешканців, які зривали російську символіку та масово виходили зустрічати визволителів.

Окрім того, українські війська завдали ударів по позиціях окупантів на лівобережжі Херсонської області. У зв'язку із чим окупанти змушені пересуватися вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів.

Додамо, що російські військові перекидають окремі підрозділи своїх військ з Херсонського напрямку в Луганську область.

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Російська ФедераціяХерсонМихайло Подоляк по