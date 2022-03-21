Словенские дипломаты в течение недели вернутся в Киев

Сотрудники посольства Словении в Украине вернутся в Киев. Дипломаты приедут в столицу в качестве волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Словении Янеза Янша в Twitter .

"Словения вскоре отправит своих дипломатов в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы ЕС поступил так же. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - заявил глава правительства.

При этом Янша в эфире словенского телевидения добавил, что дипломаты вернутся в Киев в течение этой недели.