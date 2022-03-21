UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словенские дипломаты в течение недели вернутся в Киев

Фото: премьер-министр Словении Янез Янша (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудники посольства Словении в Украине вернутся в Киев. Дипломаты приедут в столицу в качестве волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Словении Янеза Янша в Twitter.

"Словения вскоре отправит своих дипломатов в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы ЕС поступил так же. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - заявил глава правительства.

При этом Янша в эфире словенского телевидения добавил, что дипломаты вернутся в Киев в течение этой недели.

Напомним, 11 сотрудников посольства Беларуси покинули территорию Украины. Они выехали через пропускной пункт на границе с Молдовой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКиевСловения