Словенські дипломати протягом тижня повернуться до Києва

Співробітники посольства Словенії в Україні повернуться до Києва. Дипломати приїдуть до столиці в якості волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Словенії Янеза Янша в Twitter .

"Словенія незабаром відправить своїх дипломатів до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС вчинив так само. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки", - заявив глава уряду.

При цьому Янша в ефірі словенського телебачення додав, що дипломати повернуться до Києва протягом цього тижня.