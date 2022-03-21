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Словенські дипломати протягом тижня повернуться до Києва

Фото: прем'єр-міністр Словенії Янез Янша (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Співробітники посольства Словенії в Україні повернуться до Києва. Дипломати приїдуть до столиці в якості волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Словенії Янеза Янша в Twitter.

"Словенія незабаром відправить своїх дипломатів до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС вчинив так само. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки", - заявив глава уряду.

При цьому Янша в ефірі словенського телебачення додав, що дипломати повернуться до Києва протягом цього тижня.

Нагадавши, 11 співробітників посольства Білорусі покинули територію України. Вони виїхали через пропускний пункт на кордоні з Молдовою.

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